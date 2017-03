01.03.2017 17:56:47

Başkan Bakıcı Yeşilay Haftasını kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her yıl mart ayının ilk haftasında kutlanan 'Yeşilay Haftası' nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her yıl mart ayının ilk haftasında kutlanan "Yeşilay Haftası" nedeniyle bir mesaj yayınladı.Mesajında, alkol ve uyuşturucunun, insan sağlığını en çok tehdit eden etkenlerden biri olmakla beraber aile ve toplum düzeninin bozulmasında da çok büyük bir rol oynadığını vurgulayan Başkan Bakıcı, "Çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Ülkemize faydalı, ahlaklı, zihinleri ilim ve irfan ışığıyla aydınlanmış gençlerin yetişmesi toplumumuzun olduğu kadar devletimizin de hedefleri arasında bulunmaktadır. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimini etkileyen her olumsuzluk geleceğimizi de olumsuz yönde etkilemektedir. Unutmamalıyız ki sağlıksız nesil ve toplumlar, hiçbir alanda başarılı olamazlar. Gençlerimizi uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak onların sosyal, kültürel ve sportif alanlar içerisinde yer almalarına destek vermeliyiz. Birey olarak her birimiz madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmeli ve geleceğimiz olan çocuklarımızı da bu konuda eğitmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Yeşilay Haftası'nı kutluyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.