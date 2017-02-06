06.02.2017 16:35:38

Başkan Bakıcı yeni kimlik kartı için başvuru yaptı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni kimlik kartları uygulaması için Nüfus Müdürlüğü'ne gelerek başvuru yaptı.

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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni kimlik kartları uygulaması için Nüfus Müdürlüğü'ne gelerek başvuru yaptı.2 Ocak 2017 tarihi itibari ile tüm illerde başlayan çipli kimlik kartları için başvurular devam ederken, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da Nüfus Müdürlüğü'ne gelerek başvuruda bulundu. Nüfus Müdürlüğü personeli ile parmak izi ve avuç tarama işlemlerini gerçekleştiren Başkan Bakıcı, çalışanlara kolaylıklar dileyerek, kendisine yardımcı oldukları için teşekkür etti. Ayrıca burada kısa bir açıklama yapan Başkan Bakıcı "Yeni başlatılan bu uygulama vatandaşlarımız için son derece kolaylık sağlarken sahteciliklerin ve taklitçiliğin de büyük ölçüde önüne geçecektir" dedi.Kolay taşınabilir yapısı, taklit ve sahtecilik gibi konulara imkân vermeyen çipli kimlik kartları için başvuruda bulunanlardan ilk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf isteniyor. Gerekli belgeleri tamamlayan vatandaşların Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeleri yeterli oluyor.