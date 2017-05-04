04.05.2017 17:36:11

Başkan Bakıcı vatandaşlarla bir araya geldi

Her zaman vatandaşlarla birlikte ve iç içe olan, sıcak ve samimi diyaloglar gerçekleştiren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Saraycık Caddesi üzerinde ve civarında hizmet veren esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

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Her zaman vatandaşlarla birlikte ve iç içe olan, sıcak ve samimi diyaloglar gerçekleştiren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Saraycık Caddesi üzerinde ve civarında hizmet veren esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.Vatandaşların istek ve taleplerine önem veren, sıklıkla vatandaşlarla birlikte olan Başkan Bakıcı, Saraycık Caddesi mevkiinde bulunan esnafları ziyaret etti. Sıcak ve samimi kişiliği ile sevilen Başkan Bakıcı ziyaret ettiği her iş yerinde büyük bir samimiyetle ve güler yüzle karşılandı. Vatandaşlarla istek, talep ve ihtiyaçları üzerine sohbetler gerçekleştiren Başkan Bakıcı esnaflara; hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diledi. Çevrede bulunan bir kıraathaneyi de ziyaret eden Başkan Bakıcı, burada vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti.