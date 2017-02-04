04.02.2017 09:32:37

Başkan Bakıcı'nın çocuklarla sinema keyfi

Bozüyük Belediyesi, çocukların sömestr tatili boyunca gönüllerince eğlenmeleri ve sosyalleşmeleri amacıyla düzenlenen 'Çocuk Sinema Günleri'; gösterime giren 8 animasyon ve çizgi film ile çocukların gönlünde taht kurarken, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da çocuklar ile birlikte film izledi.

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Bozüyük Belediyesi, çocukların sömestr tatili boyunca gönüllerince eğlenmeleri ve sosyalleşmeleri amacıyla düzenlenen "Çocuk Sinema Günleri"; gösterime giren 8 animasyon ve çizgi film ile çocukların gönlünde taht kurarken, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da çocuklar ile birlikte film izledi.Oldukça eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı film gösterimlerinde ilk kez sinemada film izleyen çocukların dev ekranda sevdikleri kahramanları gördükleri için yaşadıkları şaşkınlık gözlerden kaçmazken, sinema sonrasında konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "İlçemizde bulunmayan bir aktivite olan sinema keyfini çocuklarımıza yaşatmak ve onların mutluluğu için böyle bir etkinlik düzenledik. Bizlerin tek amacı çocuklarımızın dilediğince eğlenmeleri ve dinlenmeleri" dedi."Karne Hediyeniz Fatih Abinizden" sloganı ile başlatılan ve 11 gün boyunca 8 çizgi filmin 32 seansta Bozüyüklü çocuklar ile buluşacağı etkinliğe ilgi oldukça yoğun olurken, gerçekleştirilen etkinlik çocukların yanı sıra aileler tarafından da beğeni kazandı. "Çocukların, tatil boyunca evde sıkılmak yerine arkadaşları ile sosyalleşerek eğlendiği etkinlik için başta Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı olmak üzere Bozüyük Belediyesine teşekkür ediyoruz" diyen aileler, çocukların eğitim ve öğretim dönemi boyunca yaşadıkları yorgunluğu atmak için çok iyi bir yöntem olduğunu belirttiler.