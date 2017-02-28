28.02.2017 17:41:42

Başkan Bakıcı Muhasebeciler Gününü kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 1 Mart Muhasebeciler Günü ve 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 1 Mart Muhasebeciler Günü ve 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.Mesajında, düzenli ve sağlıklı bir ekonominin temelini şeffaf kayıt ve belge düzeni oluşturduğundan, vergi ve muhasebenin bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Başkan Bakıcı, "Düzenli ve adaletli bir vergi sistemi ancak, tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması ile mümkündür. Bunu gerçekleştirmedeki en önemli güç de mali müşavirler ve muhasebecilerdir. Muhasebecilik sektörü, vatandaşlarımızın ve devletimizin ekonomik açıdan müreffeh hale gelmesi için mühim ve etkin bir rol oynamaktadır. Vergisini ödeyen vatandaşla, vergiyi toplayan devlet arasında adeta bir köprü vazifesi gören, bu nedenle serbest meslek olmasının yanı sıra çok önemli bir kamu hizmetini de ifa etmekte olan tüm serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerimizin bu anlamlı günlerini kutlar, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.