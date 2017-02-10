10.02.2017 18:35:00

Başkan Bakıcı'dan hastanede tedavi gören çocuklara sürpriz hediye

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 4 Eylül Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 4 Eylül Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Devlet Hastanesi 4 Eylül Binasına gerçekleştirdiği ziyarette Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurşen Gürsoy ve Hastane Müdürü Necati Çolak tarafından karşılandı. Sağlık Personelinden tedavi gören hastaların durumları hakkında bilgi alan ve tüm servislerde tedavi gören hastalar ile tek tek görüşen Başkan Bakıcı'nın asıl sürprizi ise çocuk servisinde yatan çocuklar için oldu. Çocuk servisine gelerek beraberinde getirdiği üç tekerlekli bisiklet ile ilgili konuşan Başkan Bakıcı; "Hastanemiz çocuk bölümünde şifa arayan yavrularımızın iğneden ve serum taktırmaktan korktuklarını duyduk ve onlara tedavi olmanın eğlenceli yönlerini göstermek ve çocuklarımızın bu korkularını biraz olsun yenmelerini sağlamak için üç tekerlekli bisiklet üzerine monte edilmiş serumluk hediye ettik. Bizler için asıl önemli olan onların sağlıklarına biran önce kavuşmaları" dedi.Bakıcı, çocuk servisinde yatan çocuklara moral vermek ve onların yüzlerinde bir tebessüm bırakabilmek adına çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.Başkan Bakıcı ayrıca hasta yakınları ile de görüşerek her türlü ihtiyaçlarında şahsı ve belediye olarak ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını söyledi. Daha sonra hastane personeline görevlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Bakıcı hastaneden ayrıldı.