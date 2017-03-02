02.03.2017 18:18:05

Başkan Bakıcı çalışan hanımlar ile buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Bozüyük'te faaliyet gösteren Ersur Tekstil Fabrikası çalışanları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Bozüyük'te faaliyet gösteren Ersur Tekstil Fabrikası çalışanları ile kahvaltı programında bir araya geldi.Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Osmangazi Parkı'nda bulunan Massa Cafe'de gerçekleştirilen programa eşi Emine Bakıcı ile birlikte katıldı. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen programda Başkan Bakıcı hanımlar ile çalışan kadınların sorunları üzerine sohbet ederek, taleplerini dinledi. Çalışan kadınların problemleri yaşadıkları güçlükler ve Bozüyük'te hayata geçirilecek olan projelerin konuşulduğu kahvaltıda, Başkan Bakıcı; "Çalışan hanımlarımızın aynı zamanda evdeki işlere yetişmeye çalışması gerçekten takdir edilecek bir emektir. Sizleri bu konuda gerçekten tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum. Bunca işin gücün ortasında dinlenmek ve kendinize vakit ayırmak sizin için çok önemli. İşte bu yüzden sizlerden gelen talepler doğrultusunda Bozüyük Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Belediye olarak Bozüyüklü yatırımcılar ve sanayiciler ile konuştuğumuzda burası için yatırım yapmaya devam edeceklerini belirttiler. Bu bizler için ve ekonomimiz içinde son derece önemli bir haber. Üreten ve büyüyen bir Bozüyük, gelişen Türkiye demektir" dedi. Çalışan bayanlar için belediye olarak bir kreş oluşturma çalışmalarının hazırlık aşamasında olduğunu belirten Başkan Bakıcı, "Sizlerin omzunuzdan yük almak sizlere destek olmak bizlerin görevi" dedi.Konuşmasında kapalı spor salonu, Manişar Parkı, Yediler Mahalle Parkı gibi projeler hakkında yöneltilen soruları yanıtlayan Başkan Bakıcı, referandumda oylanacak 18 madde hakkında bilgi verdi. "Herkesin kişisel görüşü kendine göre farklılıklar gösterebilir ve herkes dilediği siyasi hareketi destekleyebilir. Fakat burada önemle belirtmek istediğim nokta şudur; kim neden evet neden hayır dediğini gerçekten bilerek yapmalıdır. Geçtiğimiz seçimlerde 7 Haziran ve 1 Kasım arasındaki sürede Türkiye içinde bulunduğu belirsizlik nedeni ile hiçbir projeyi gerçekleştiremedi. İşte bu anayasa ülkeyi böyle belirsizliklerden kurtarmak için gereklidir. Sizler bu konu hakkında aklınızda olan her soruyu bana yöneltebilirsiniz. Yeni anayasa ve yeni sistem Türkiye'nin gelişmesi için ekonomimizin büyümesi için ve siyasi istikrarın sağlanarak ülkemizin geçmişteki günlere dönmemesi için çok önemlidir. Sizlerden istediğimiz lütfen kararınızı verirken geçmişte yaşananları iyi düşünmenizdir" dedi.Programın sonunda böylesine sıcak ortamlardaki buluşmaların devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Bakıcı organizasyonu gerçekleştiren hanımlara davetlerinden dolayı teşekkür etti.