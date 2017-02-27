27.02.2017 17:23:24

Başkan Bahçavan'dan kaza açıklaması

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan trafik kazası sonucunda kaybolan Küçük Uğur'u arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan trafik kazası sonucunda kaybolan Küçük Uğur'u arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.Hafta sonu Dursunbey Akyayla Mahallesi yolunda meydana gelen feci kaza sonrası 2 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmış, 4 yaşındaki Uğur isimli çocuk ise kaybolmuştu. Kazanın hemen ardından olay yerinde gelen Dursunbey Belediyesi tüm imkanlarını seferber etti. Arama kurtarma ekiplerine kepçe desteği veren ve çalışan dalgıçların kumanya ihtiyaçlarını karşılayan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile 50 kişilik bir ekip önümüzdeki gün bölgeye sevk edilerek burada yüzeysel arama çalışması yapacak.Çalışmaları yerinde inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada kaza sonrası arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğunu söyledi. Başkan Bahçavan 4 kişilik Deniz ailesinin hafta sonu tatilinde Akyayla mahallesine geldiklerini ve dönüş yolunda bu elim kazanın meydana geldiğini söyledi. Kazanın ardından Kaybolan 4 yaşındaki Uğur'un 48 saattir arandığını söyledi. Arama çalışmalarında Çanakkale Deniz Polisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığına ait dalgıçlar, UMKE, AFAD, 112 ekipleri ve Dursunbey Belediyesine bağlı 50 kişilik ekibin arama çalışmasının sürdüğünü söyledi. Kazada ölen şahısların yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Bahçavan, ölenlere ise rahmet diledi.Çalışmaların ikinci günün de sonuç alınmaması durumunda arama çalışmalarına akşam karanlığı çökmesi ile ara verilmesi bekleniyor.