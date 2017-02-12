12.02.2017 14:44:57

Başkan Babaş, 'İhsan Ozanoğlu unutturulmamalıdır'

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İhsan Ozanoğlu'nun vefatının 36'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

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Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İhsan Ozanoğlu'nun vefatının 36'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun yetiştirdiği şair, yazar ve ilim adamı Çanakkale Türküsü'nün kaynak kişisi İhsan Ozanoğlu'nun vefatının 36'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Şair, yazar ve ilim adamı İhsan Ozanoğlu'nun sadece Kastamonu'nun değil Türkiye'nin bir değeri olduğunu belirten Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Bu nedenden dolayı tarihimizi iyi bilerek değerlerimize sahip çıkmalı ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmalıyız. İhsan Ozanoğlu, hem ilimizin hem de ülkemizin değeridir. Çanakkale Türküsü başta olmak üzere TRT arşivlerine kazandırdığı birçok eser vardır. Şair, yazar, öğretmen ve ilim adamımız İhsan Ozanoğlu eserleriyle pek çok konuyu aydınlatmıştır. İlimizin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan ve yaptığı çalışmalarla kentimize ve ülkemize büyük katkılar sağlayan İhsan Ozanoğlu unutulmamalı ve unutturulmamalıdır. Ozanoğlu'nun çalışmalarını sadece Türkiye'ye değil Dünya'ya en doğru şekilde anlatmalıyız. Bu vesile ile hayatını ilme ve bilme adayan İhsan Ozanoğlu'nu vefatının 36'ncı yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.