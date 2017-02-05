05.02.2017 13:08:07

Başkan Ayaz, emeklilerle bir araya geldi

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Yeşilkent mahallesinde bulunan Semt Konağı'nda emeklilerle bir araya geldi.

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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Yeşilkent mahallesinde bulunan Semt Konağı'nda emeklilerle bir araya geldi.Vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Yeşilkent mahallesi Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Emeklilerin bulunduğu bölümde mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini de dinleyen Başkan Ayaz, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.Ziyarette konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Doğamız güzel. Şu anda kalıcı konutlarımız hariç 168 sitemiz var. 2009 yılında bu sayı 47, şu anda ise 168 tane sitemiz var. Nüfusumuz ise 88 bin 910 sayısına ulaştı. Nüfusumuz yılda 5-6 bin civarında artış gösteriyor. Bizlerde hem yeni gelen nüfusumuzun hem de mevcut nüfusumuzun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yatırımcılarımızı teşvik ediyoruz. Başiskele de 2009 yılından bu güne sanayileşmeye değil eğitim ve turizme önem verdik. Ve örnek noktada tuttuk. Merkezi yerlerde bir otel zor bulunurken Başiskele de 8 senede 3 otelimiz hizmet vermeye başladı 1 tanesi daha en kısa süre sonra açılacak ve bu otellere eklenecek. Kısa zamanda elhamdülillah Başiskele'yi Kocaeli'nin göz bebeği yaptık. Nüfusumuz arttıkça değişim devam ediyor" dedi.