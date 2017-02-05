05.02.2017 14:17:12

Başkan Atilla, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, yarın başlayacak eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için öğrenciler ve öğretmenlere başarılar diledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, yarın başlayacak eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için öğrenciler ve öğretmenlere başarılar diledi.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, yarın başlayacak 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin bir mesaj yayınladı. Başkan Atilla, mesajında, "2016-2017 eğitim öğretim yılının 2.döneminde geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize ve saygıdeğer öğretmenlerimize başarılar dilerim" dedi.