01.03.2017 18:00:51

Başkan Atilla'dan üniversiteye hazırlanan gençlere müjde

Ceylanpınar Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan Halk Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme gelen ve ilçenin eğitim sıkıntılarından olan YGS ile LYS sınavlarının Ceylanpınar'da yapılması konusunda ÖSYM ile görüş birliğine varıldı.

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Ceylanpınar Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan Halk Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme gelen ve ilçenin eğitim sıkıntılarından olan YGS ile LYS sınavlarının Ceylanpınar'da yapılması konusunda ÖSYM ile görüş birliğine varıldı.YGS ve LYS sınavının Ceylanpınar'da yapılması için girişimlerde bulunan Belediye Başkanı Menderes Atilla, ÖSYM Genel Müdürlüğü ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ceylanpınar'ın Şanlıurfa merkeze uzak olduğu ve sınava giren yüzlerce öğrencinin büyük bir mağduriyet yaşadığını ÖSYM Genel Müdürüne aktaran Başkan Atilla, sınavların ilçede yapılması için gerekli girişimlerin yapılmasını istedi. ÖSYM Genel Müdürlüğü de YGS ve LYS'nin Ceylanpınar'da yapılması hususunda herhangi bir engelin olmadığını bildirdi. Sınavların ilçede yapılması konusunda ÖSYM ile görüş birliğine varılırken ÖSYM Şanlıurfa Koordinatörlüğü ile yapılacak resmi yazışmalar sonrasında Ceylanpınar'ın sınav merkezleri listesine kaydedilmesi kararı alındı. Resmi prosedürler tamamlanırsa önümüzdeki yıl YGS ve LYS sınavları Ceylanpınar'da yapılmaya başlanacak. Başkan Atilla, yaşanan bu olumlu gelişmeden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Halk Danışma Meclisimiz ilk meyvelerini vermeye başladı. İlçemiz sakinlerinden İbrahim Kaça'nın bize iletmiş olduğu sıkıntıyla alakalı olarak girişimlerde bulunduk. Bizler bir araya gelmeseydik belki de bu sorundan uzunca bir süre daha haberdar olamayacaktık. Ayrıca öğrencilerimiz için de büyük bir rahatlık olacak. Artık ilçe dışında sınava girme mecburiyetinde kalmayacak ve nerede kalırım nasıl kalırım şeklinde sıkıntılar yaşamayacaklar. Şimdiden bu olumlu gelişmenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.