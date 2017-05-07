08.05.2017 14:04:35

Başkan Ataç yağmur ve şükür dualarına katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nemli ve Esnemez mahallelerinde yağmur ve şükür dualarına katıldı.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nemli ve Esnemez mahallelerinde yağmur ve şükür dualarına katıldı.Önce Nemli'deki duaya katılan Başkan Ataç, burada vatandaşlarla yemek yiyerek uzun süre sohbet etti. Sonrasında da Esnemez'e geçen Başkan Ataç, "Her fırsatta yurttaşlarımızla birlikte olmaya gayret ediyorum. Aralarında olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Sağ olsunlar, bizi yağmur ve şükür dualarına davet ettiler, katıldık. Hepimizin yağmura, suya ihtiyacı var. Ülkemizin bereketli toprakları, yağan yağmurla daha da verimli hale geliyor" ifadelerini kullandı.