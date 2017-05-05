06.05.2017 10:33:30

Başkan Ataç, STK temsilcilerini ağırladı

Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Uğur Yücel ile Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Arı ve yönetim kurulu üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

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Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Uğur Yücel ile Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Arı ve yönetim kurulu üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Uğur Yücel, derneğe olan katkılarından dolayı Başkan Ataç'a teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Ataç, ziyaretlerinden dolayı Başkan Yücel'e teşekkür ederek, derneklerin çalışmalarında belediye olarak yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.Birleşik Metal İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Arı ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Ataç'ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Arı, Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı Ataç'ı tebrik ederken, sendikal faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Ataç, sendikalaşmanın önemine değinerek, çalışma hayatında vazgeçilmez bir değer olduğunu söyledi. Ataç, Şube Başkanı Arı'ya ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.