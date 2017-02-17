17.02.2017 11:50:31

Başkan Ataç, mahalle ziyaretlerinde

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Beylikova'da Aşağıdudaş, Gökçeayva ve Yeniyurt mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Beylikova'da Aşağıdudaş, Gökçeayva ve Yeniyurt mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yalçın Komşu ve Yunusemre eski Belediye Başkanı İsmail Hakkı Yavuz ile vatandaşların daveti üzerine Beylikova'ya giden Başkan Ataç, burada üç mahallede vatandaşlarla sohbet etti.Başkan Ataç, ilk olarak Aşağıdudaş Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Ataç, "Referandumda cevabımız ne olursa olsun, kararımızı verirken neden o kararı verdiğimizi iyi bilmeliyiz. Hayır diyenler neden hayır, evet diyenler de neden evet dediğini iyi bilmelidir. Bu bir parti seçimi değildir. Değişecek 18 maddeyi iyi bilmeliyiz. Hangi kısmında ne tür değişiklikler yapılacak iyi öğrenmeliyiz" şeklinde konuştu.Başkan Ataç, daha sonra Gökçekaya Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Ataç, "Hayır diyen de evet diyen de vatan haini değildir ve bu ülkede bundan sonra da birlikte barış içinde yaşayacaktır. 2016 yılında sadece Eskişehir'de 16 şehidimiz var. Şehitlerimizi hep beraber uğurladık. Ülke ekonomisini görüyorsunuz. Asgari ücretle çalışıp, 2 çocuk büyüten adam tam anlamıyla bir mucize oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Son olarak Yeniyurt Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Ataç, "Sevgili dostlar, Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. 18 madde değiştiğinde tüm yetkiler tek bir kişiye ait olacak. Yönetimde tek yetkili kişi diye bir şey olmamalı, Cumhurbaşkanlığı tarafsız bir sistem olmalı" şeklinde konuştu.Üç mahalle ziyaretinde de işsizliğe değinen Ataç, "Benim kapım herkese açık. Her kesimden oy alabildiğim için Tepebaşı'nda seçim kazanıyorum. Bana günde yüz kişi ziyarete geliyorsa, sekseni iş için geliyor. Keşke belediyenin imkanı olsa da herkesi işe alabilsek. Fakat böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.