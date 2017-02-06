SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Başkan Ataç 'Hayır Platformu' üyelerini ağırladı
06.02.2017 16:46:38

Başkan Ataç 'Hayır Platformu' üyelerini ağırladı

Anayasa referandumunda 'Hayır' demek için bir araya gelen Eskişehir 'Hayır Platformu' üyelerini ağırlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 46 farklı dernek, meslek örgütü ve sendika temsilcilerinden oluşan üyeler ile sohbet etti.

Anayasa referandumunda "Hayır" demek için bir araya gelen Eskişehir "Hayır Platformu" üyelerini ağırlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 46 farklı dernek, meslek örgütü ve sendika temsilcilerinden oluşan üyeler ile sohbet etti.

Buluşma sırasında platform adına konuşan Ses Şube Başkanı Yalçın Mutlu, "Anayasa değişikliğini inceleyerek bir platform kurduk şu anda platformumuzda 46 tane kurum kuruluş mevcut. İnceledikten sonra bu yasa teklifine hayır diyeceğimize karar verdik. 100'den fazla sebebimiz var ülkemizin geleceğini belirleyecek bir referandum süreci olduğunu biliyoruz. Bunun bir siyasi parti seçimi olmadığını da biliyoruz. Irk dil din ve mezhep ayrımı yapmadan bu yasanın kabul olmaması için tüm Eskişehirlilere köy kasaba ilçeleri dolaşarak anlatacağız bu yasanın bizi tehlikeye atacağını biliyoruz çünkü. Güçlü bir Türkiye için birlikte olmayı bütünlüğü savunacağız. Bizler Cumhuriyete ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkacağız. Eskişehir'de yüzde seksen hayır çıkacak diyoruz. Bu nedenle oluşturduğumuz platformumuzla çalışmalarımıza başladık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Ataç ise "Referandum süreci ülke adına çok büyük önem arz ediyor. Hayır demek için o kadar çok neden var ki bunlar saymakla bitmez. Baktığınızda bu hükümet on beş yıldır kesintisiz iktidarda. Bu ülkede demokratik koşullarda sandıkla istedikleri noktalara gelebilirler. Eskişehir bir Cumhuriyet kenti, Atatürk'ün 22 kez ziyaret ettiği bir kenttir. Açıkça ifade edeyim bu kentten de hayır çıkacaktır. Bu kent yıllarca demokrasiyi, bağımsızlığı ve ekonomik açıdan, ülkenin güçlenmesi adına büyük destekler vermiştir. Bu bir parti meselesi değildir. Biz hayır diyeceksek bu gün burada aşağı yukarı kırk altı tane kuruluş var. Özel odalar var sendikalar var sivil toplum örgütleri var her gruptan insan var. Bunların hepsi hayır diyorsa bunların gerçekten ne demek istediğini çok açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Tepebaşı Belediye Başkanı olarak değil "Ahmet Ataç" olarak her türlü desteğe hazırım" ifadelerini kullandı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Altının kilogramı 143 bin lira oldu
Altının kilogramı 143 bin lira oldu
Altının kilogramının 143 bin lira olduğu bildidildi.
06.02.2017 16:56:21
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Trafik kazasında ağır yaralanan CHP İzmir Milletvekili Öktem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
06.02.2017 16:46:48
TDV'den Arakanlı Müslümanlara yardım
TDV'den Arakanlı Müslümanlara yardım
TDV, Arakan eyaletinde yürütülen askeri operasyonlar nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk eden Arakanlı Müslümanlara insani yardımda bulundu.
06.02.2017 16:45:15
Hakkari'de PKK operasyonu
Hakkari'de PKK operasyonu
Hakkari'de PKK'ya yönelik kırsal alanda hava destekli operasyon başlatıldı.
06.02.2017 16:33:26
YÖKDİL sınavının başvuru süresi uzatıldı
YÖKDİL sınavının başvuru süresi uzatıldı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yarın sona erecek YÖKDİL Sınavı başvurularının süresinin yoğun talep üzerine 10 Şubat Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.
06.02.2017 16:29:28
TBMM Başkanı Kahraman'ın yeğeni toprağa verildi
TBMM Başkanı Kahraman'ın yeğeni toprağa verildi
Kahraman'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında vefat eden yeğeni Musa Kahraman, toprağa verildi.
06.02.2017 16:22:21
Astana'daki Rus heyeti başkanı Gacimagomedov'dan açıklama
Astana'daki Rus heyeti başkanı Gacimagomedov'dan açıklama
Gacimagomedov, 'Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'de işbirliğine hazır olduklarını doğruladı' dedi.
06.02.2017 16:20:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Işık: 7’si general 149 asker firarda
Işık: 7’si general 149 asker firarda
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
NATO'dan kritik Irak kararı
NATO'dan kritik Irak kararı
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Erdoğan'ın elindeki son anket
Erdoğan'ın elindeki son anket
Olaylı maç Fenerbahçe'nin
Olaylı maç Fenerbahçe'nin
Seçim Öncesi Türkmenistan manzaraları ve yönetim şekli
Seçim Öncesi Türkmenistan manzaraları ve yönetim şekli
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları