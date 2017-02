06.02.2017 16:46:38

Başkan Ataç 'Hayır Platformu' üyelerini ağırladı

Anayasa referandumunda 'Hayır' demek için bir araya gelen Eskişehir 'Hayır Platformu' üyelerini ağırlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 46 farklı dernek, meslek örgütü ve sendika temsilcilerinden oluşan üyeler ile sohbet etti.

Anayasa referandumunda "Hayır" demek için bir araya gelen Eskişehir "Hayır Platformu" üyelerini ağırlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 46 farklı dernek, meslek örgütü ve sendika temsilcilerinden oluşan üyeler ile sohbet etti.Buluşma sırasında platform adına konuşan Ses Şube Başkanı Yalçın Mutlu, "Anayasa değişikliğini inceleyerek bir platform kurduk şu anda platformumuzda 46 tane kurum kuruluş mevcut. İnceledikten sonra bu yasa teklifine hayır diyeceğimize karar verdik. 100'den fazla sebebimiz var ülkemizin geleceğini belirleyecek bir referandum süreci olduğunu biliyoruz. Bunun bir siyasi parti seçimi olmadığını da biliyoruz. Irk dil din ve mezhep ayrımı yapmadan bu yasanın kabul olmaması için tüm Eskişehirlilere köy kasaba ilçeleri dolaşarak anlatacağız bu yasanın bizi tehlikeye atacağını biliyoruz çünkü. Güçlü bir Türkiye için birlikte olmayı bütünlüğü savunacağız. Bizler Cumhuriyete ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkacağız. Eskişehir'de yüzde seksen hayır çıkacak diyoruz. Bu nedenle oluşturduğumuz platformumuzla çalışmalarımıza başladık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.Başkan Ataç ise "Referandum süreci ülke adına çok büyük önem arz ediyor. Hayır demek için o kadar çok neden var ki bunlar saymakla bitmez. Baktığınızda bu hükümet on beş yıldır kesintisiz iktidarda. Bu ülkede demokratik koşullarda sandıkla istedikleri noktalara gelebilirler. Eskişehir bir Cumhuriyet kenti, Atatürk'ün 22 kez ziyaret ettiği bir kenttir. Açıkça ifade edeyim bu kentten de hayır çıkacaktır. Bu kent yıllarca demokrasiyi, bağımsızlığı ve ekonomik açıdan, ülkenin güçlenmesi adına büyük destekler vermiştir. Bu bir parti meselesi değildir. Biz hayır diyeceksek bu gün burada aşağı yukarı kırk altı tane kuruluş var. Özel odalar var sendikalar var sivil toplum örgütleri var her gruptan insan var. Bunların hepsi hayır diyorsa bunların gerçekten ne demek istediğini çok açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Tepebaşı Belediye Başkanı olarak değil "Ahmet Ataç" olarak her türlü desteğe hazırım" ifadelerini kullandı.