31.01.2017 16:38:23

Başkan Ataç eski Senatör Öztürk'ün cenazesine katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 1968-1970 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapan Hüseyin Öztürk'ün cenaze törenine katıldı.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 1968-1970 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapan Hüseyin Öztürk'ün cenaze törenine katıldı.Eski Senatör Hüseyin Öztürk için ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tören düzenlendi. Törene, Öztürk'ün ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet, bazı eski milletvekilleri ve TBMM çalışanları katıldı. Hüseyin Öztürk'ün cenazesi, öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi."Türk siyaseti önemli bir ismi kaybetti"Cenaze törenine katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk siyasetinin önemli bir ismini kaybettiklerini kaydederek; "Değerli büyüğümüz Hüseyin Öztürk 1968 ve 1980 yılları arasında senatörlük yapmış önemli bir isimdi. Kendisine Allah'tan rahmet, başta oğlu sevgili dostum Oğuzhan Öztürk olmak üzere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim" şeklinde konuştu.