25.02.2017 15:24:34

Başkan Ataç derneklerle iç içe

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Döğerliler Derneği ve Pir Ahmet Efendi Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Döğerliler Derneği ve Pir Ahmet Efendi Derneği üyeleri ile bir araya geldi.Çamlıca Mahallesi'nde Döğerliler Kültür, Sosyal ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Ataç, dernek binasında Döğerlilerle buluştu. Kapıda çiçekle karşılanan Ataç, Döğerlilerin dilek ve taleplerini dinledi. Ardından konuşma yapan Başkan Ataç, "Buraya her zaman keyifle geliyorum. O kadar iyi ilişkilerimiz var ki burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Yıllardır süre gelen iyi bir birlikteliğimiz var. Bu dostluğumuz daim olsun. Çamlıca Mahallesi'ni de seviyorum. Sürekli gelişen bir bölge" şeklinde konuştu. Sohbet esnasında referanduma da değinen Başkan Ataç, herkesin görüşüne saygı duyduğunu, fakat nelerin değişeceğinin iyi bilinmesi gerektiğini belirtti. Döğerliler Derneği Başkanı Ahmet Karavil, hizmet ve desteklerinden dolayı Başkan Ataç'a hediye takdim etti.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Döğerliler ziyaretinin ardında Pir Ahmet Efendi Derneği'nin düzenlediği geceye katıldı. Oldukça kalabalık olan gecede Başkan Ataç, tüm katılanlarla el sıkışarak hal hatır sordu. Gecede kısa bir konuşma yapan Ataç, "Sizler, içinde insan sevgisi olan insanlarsınız. Sizinle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.