22.02.2017 13:19:14

Başkan Atabay, mobil zabıta aracını tanıttı

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yönetmelik gereğince Pazaryerlerinde zabıta karakolu bulundurulması amacıyla düzenlenen Mobil Zabıta aracının tanıtımını Belediye Başkanı A.Deniz Atabay yaptı.

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Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yönetmelik gereğince Pazaryerlerinde zabıta karakolu bulundurulması amacıyla düzenlenen Mobil Zabıta aracının tanıtımını Belediye Başkanı A.Deniz Atabay yaptı.Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Çarşamba Pazarında Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, Belediye Meclis üyeleri Erdal Baylan ve İbrahim Eray'ın katılımı ile pazarcı esnaf ve vatandaşlara mobil zabıta aracını tanıttı.Vatandaşların ve pazarcı esnafının herhangi bir sorunu olduğunda anında çözüm için zabıta müdürlüğü bünyesinde çalışan arkadaşların kendi çabaları ile ortaya koymuş oldukları bir çalışma olduğunu belirten Başkan Atabay, "Mobil zabıta aracı tüm pazaryerlerinde hizmet verecek, ilerleyen süreçlerde, araçları daha kapsamlı ve kullanışlı hale getirerek hizmet yelpazelerini genişleteceğiz" dedi.Mobil Araç tanıtımı sonrası Çarşamba pazarını gezen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, pazarcı esnafına hayırlı işler diledi.