25.02.2017 23:09:43
İkincisi 28 Şubat Salı günü saat 16.00'da Didim D-Marin'de gerçekleşecek toplantının bu günkü bölümüne Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy,Didim Kaymakamı İskender Yönden, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kültür Turizm İl Müdür v. Nusrettin Debre, Aydın Müze Müdürü Yılmaz Akkan, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Tursab Kuşadası Byk Başkanı Gökhan Aydın,Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden,Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı ve Didim Turizm Altyapı Birliği Başkanı Sevinç Karataş katıldı.
Başkan Atabay, Aydın Turizm Tanıtım Patformu toplantısına katıldı
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Kuşadası Ticaret Odasında Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığında gerçekleşen Aydın İli Turizm Tanıtım Patformu toplantısına katıldı.Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Kuşadası Ticaret Odasında Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığında gerçekleşen Aydın İli Turizm Tanıtım Patformu toplantısına katıldı.
İkincisi 28 Şubat Salı günü saat 16.00'da Didim D-Marin'de gerçekleşecek toplantının bu günkü bölümüne Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy,Didim Kaymakamı İskender Yönden, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kültür Turizm İl Müdür v. Nusrettin Debre, Aydın Müze Müdürü Yılmaz Akkan, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Tursab Kuşadası Byk Başkanı Gökhan Aydın,Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden,Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı ve Didim Turizm Altyapı Birliği Başkanı Sevinç Karataş katıldı.