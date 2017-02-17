17.02.2017 16:14:20

Başkan Asya, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği üyelerini kabul etti

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği üyeleri, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.

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15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği üyeleri, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.Dernek üyelerini makamında ağırlayan Başkan Feyat Asya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin hayırlı olması temennisinde bulundu. 15 Temmuz vurgusu yapılarak kurulan derneğin amacına uygun çalışmalar yapacağına inancının tam olduğunu kaydeden Başkan Asya, "15 Temmuz bu ülkenin kaderinin değiştiği, bir milletin iradesine sahip çıkarak destan yazdığı bir tarihtir. Dolayısıyla bu süreçte yaşanılanları iyi aktarmamız lazım. 15 Temmuz ruhunu hep beraber yaşatarak gelecek nesillere anlatalım. Bu çerçevede derneğin adını çok beğendiğimi özellikle belirtmek isterim. İnşallah adına yakışır bir şekilde faaliyetlerinizi sürdürürsünüz. Muş Belediyesi olarak her platformda sivil toplum kuruluşlarını önemsediğimizi belirtiyoruz. İnşallah sizlerle de birlikte güzel çalışmalar yaparız" dedi.Ziyaret toplu fotoğraf çekim ile sona erdi.