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Başkan Arat'tan yapılandırma uyarısı
10.05.2017 14:45:22

Başkan Arat'tan yapılandırma uyarısı

Tokat Ticaret ve Sanayi Odaso (TTSO) Başkanı Ahmet Arat, 6736 sayılı kanunla borç yapılandırması yapan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur duruma düşmemeleri için 31 Mayıs tarihine kadar taksit ödemelerini gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlattı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odaso (TTSO) Başkanı Ahmet Arat, 6736 sayılı kanunla borç yapılandırması yapan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur duruma düşmemeleri için 31 Mayıs tarihine kadar taksit ödemelerini gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlattı.

Tokat İl Defterdarı Musa Avcu, Tokat Vergi Dairesi Müdürü Tahsin Gürler ile Tokat Gelir Müdürü Ümit Kökdemir, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette 6736 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırmasına giden mükelleflerin, son ödeme tarihi olan 31 Mayıs tarihine kadar ödeme gerçekleştirmemesi durumunda düşeceği sıkıntılar konuşuldu.

Birçok mükellefin konuya hakim olduğunu söyleyen Başkan Arat, yine de bir mağduriyet yaşanmaması için oda üyelerine toplu mesaj atılarak gerekli uyarıların yapılacağını dile getirerek şunları söyledi.

"Bilindiği üzere kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona ermişti. Bazı vatandaşlarımızın, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmişti. İşte bu son ödeme tarihi olarak üstünde durduğumuz 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte ödeyebileceği ilan edilmişti. Bu yüzden 6736 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşıyor. Buradan başta Tokat ve bölgemizde mükellefler olmak üzere ülkemiz genelinde 6736 sayılı kanunun getirdiği yapılandırmadan yararlanan tüm vatandaşlarımıza 31 Mayıs tarihini geçirmemeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Tokat İl Defterdarı Musa Avcu ise kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme sürelerinin otomatik olarak dörder ay uzatıldığına dikkat çekti.
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