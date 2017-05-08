08.05.2017 15:46:30

Başkan Altınok Öz, Kırım Teşkilatları Platformu'nun toplantısına katıldı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kırım Teşkilatları Platformu'nun Yönetim Kurulu toplantısına katılarak dernek üyeleriyle bir araya geldi.

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Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kırım Teşkilatları Platformu'nun Yönetim Kurulu toplantısına katılarak dernek üyeleriyle bir araya geldi.Yalova'da gerçekleşen toplantıya, Başkan Altınok Öz'ün yanı sıra; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kırım Teşkilatları Platformu'nun yönetim kurulu ve üyeleri katıldı. Toplantıda platformun üyeleri Kartal'da gerçekleşen çalışmaları yakından takip ettiklerini, özellikle kültür ve sanat alanında ilçede yapılan çalışmaları çok önemsediklerini söyledi. Toplantı boyunca üyeleri dinleyen Başkan Altınok Öz ise, Türkiye'nin kültür çeşitliliğine dikkat çekerek Kartal Belediyesi ailesi olarak sivil toplum örgütleriyle ilişkilerini her zaman geliştirmeye yönelik çalışmalarının olduğunu kaydetti.Kırım Teşkilatları Platformu üyeleri toplantının sonunda Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve Yalova Belediye Başkanı Salman'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.