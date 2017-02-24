24.02.2017 15:26:43

Başkan Altınok Öz'e Kartal Gönüllüleri Platformundan ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Hülya Çimen Koyun ve yönetim kurulunu ağırladı.

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Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Hülya Çimen Koyun ve yönetim kurulunu ağırladı.Kartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Hülya Çimen Koyun ve YÖnetim kurulu, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ü makamında ziyaret etti. Görüşmede Platform Başkanı Hülya Çimen Koyun, "Kartal'da yaptığınız çalışmaları bize gurur veriyor. Kartallılar olarak sizlerin ve ekibinizin her zaman yanınızdayız, platformumuza verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere ayrıca Kartal Gönüllüleri Platformu adına teşekkür ediyorum" dedi."Kartal, sanat ve kültür ağırlıklı bir kimliğe bürünecek"Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de projeler hakkında bilgi vererek, "Oyuncak Müzesi ile ilgili eserlerin çoğu geldi ve depoda bekliyor. Yakacık'ta hastanenin yanında bir masal evi yapıyoruz. Bu eserler de orada sergilenecek. Sunay Akın'da bu projenin içinde Cevizli Meydanı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Havuzlu Park, Yaşlı Bakım Evi gibi projelerimiz ile Kartal'ın güzel görüntüsü daha da güzelleşmekle beraber sanat ve kültür ağırlıklı bir kimliğe bürünecek. Yaptığımız projeler, her şey Kartal ve Kartal halkı için, Kartal'ı seviyorum" ifadelerini kaydetti.