30.01.2017 11:42:20

Başkan Altepe'nin kar motoru keyfi... Uludağ Kış Şenliği rekor kırdı

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Uludağ Kış Şenliği', Bursa'da coşkulu anlara imzasını attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kentin en önemli değerlerinden Uludağ'ın kış şenliği ile daha da canlandığını söyledi. Başkan Recep Altepe, Uludağ'da kar motosikletiyle şov yaptı.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Uludağ Kış Şenliği', Bursa'da coşkulu anlara imzasını attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kentin en önemli değerlerinden Uludağ'ın kış şenliği ile daha da canlandığını söyledi. Başkan Recep Altepe, Uludağ'da kar motosikletiyle şov yaptı.Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da gerçekleştirilen 'Kış Şenliği', eğlenceli görüntülere imza attı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü ve Bursa Kültür A.Ş. koordinasyonuyla gerçekleştirilen 'Uludağ Kış Şenliği', birbirinden güzel aktivitelerle, katılımcılara eğlenceli bir hafta sonu yaşattı. Uludağ İkinci Gelişim Bölgesi'nde yapılan ve yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla adeta bir rekora da adını yazdıran program, nefes kesen gösterilere de sahne oldu. Şenliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, snowboard, atlı kızak, geleneksel kızak ve dağ bisikleti yarışmalarını heyecanla izledi, zipline ve snow tubing (karda şişme lastiklerle kayma) etkinliklerine katıldı."Geleneksel sporlar yaşatılıyor"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ'ın her mevsim yoğun ilgi görmesi ve turizmde hak ettiği değere kavuşması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Kış şenliği kapsamında düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödüllerini de veren Başkan Altepe, "Bursa'nın en önemli değerlerinden Uludağ, kış şenliği ile daha da canlandı. Uludağ'da gerçekleştirilen yarışmalar heyecanlı anlara sahne oldu. Bursa olarak her zaman geleneksel sporlarımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Uludağ'da güzel bir ortam var, şenlikte coşku içinde bu sporlarımızı yaşatıyoruz. Gelecek sene bu etkinlikler devam edecek" diye konuştu.Başkan Altepe, Uludağ'ın sadece Bursa için değil, tüm Türkiye için önemli bir turizm merkezi olduğunu sözlerine ekledi. Şenliğe katılan sporcular Başkan Altepe'ye, spora ve sporculara desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Vatandaşlar, hafta sonunun keyfini Uludağ'da doyasıya yaşadı.