16.02.2017 18:58:43

Başkan Altepe'den çifte talep

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, çevreyle ilgili Avrupa Birliği (AB) kriterlerinin Bursa için daha da ağırlaştırılması yönünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunmaya hazırlandıklarını açıkladı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, çevreyle ilgili Avrupa Birliği (AB) kriterlerinin Bursa için daha da ağırlaştırılması yönünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunmaya hazırlandıklarını açıkladı.Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda, Bursa'nın bakanlığa iletmeye hazırlandığı ve AB çevre kriterlerinin daha da ağırlaştırılmasını öngören başvurusu ile ihtiyaç sahiplerine yapılan kömür yardımları gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AB'nin çevre kriterlerinin Bursa için daha da ağırlaştırılması gerektiğini kaydetti. Çevre konusunda Bursa'nın AB kriterlerinden öte bir alt yapıya sahip olduğunu, katı atık ile atık su konusunda yaşanan tüm sıkıntıların son dönemde bir bir çözüme kavuşturulduğunu kaydeden Başkan Altepe, Bursa'nın yanı sıra Marmara Denizi ile Tuna Nehri'nin temizlenmesi konusuna da el attıklarını ifade etti. AB çevre kriterlerinin Bursa için daha da ağırlaştırılmasını öngören başvuruyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapmaya hazırlandıklarını duyuran Başkan Altepe, "Bunlarla ilgili şu anda hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz" dedi. Bursa'nın çevre sorunlarının giderilmesi yanında Marmara Denizi, İzmit Körfezi ve Tuna Nehri'yle ilgili çalışmalarla da ilgilendiğini kaydeden Başkan Altepe, "Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'yle ilgili çalışmalara dahil olmamızın yanında mesela Tuna Nehri'nden 80 şehrin kiri geliyor. Onlarla ilgili uygulamalara bile giriştik" diye konuştu.Başkan Altepe, konuşmasında Bursa'daki hava kirliliğine değinerek, bu konuda tavsiyelerinin olduğunu dile getirdi. Bursa'da valilik kanalıyla yapılan kömür yardımlarının önümüzdeki seneden itibaren durdurulmasını talep eden Başkan Altepe, "Bizler destek olmaya, doğalgaz almak isteyen ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza destek çıkmaya hazırız. Çünkü en önemli değerimiz sağlık. Alacağımız her zehirli nefes, telafisi mümkün olmayan hastalıklara sebep olabiliyor. Bunun önüne geçmek istiyoruz. Kömür yardımının son bulmasını talep ediyoruz. Bursa olarak birçok konuda olduğu gibi bu konuda da öncü olalım istiyoruz" şeklinde konuştu.Başkan Altepe, konuşmasında İller Bankası tarafından ertelenen belediye borçlarına da değindi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin talebi üzerine borçlu belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan yüzde 50'ye varan orandaki kesintinin hükümet tarafından 4 ay ertelendiğini hatırlatan Başkan Altepe, borç kesintisinin ertelemesinin Bursa'ya faydasının bulunmadığını aksine zararının olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'na olan taksitlerini günü gününe ödediğini dile getiren Başkan Altepe, "Borç takan belediyeler için kesinti iyi gibi görünse de biz bu yüzden İller Bankası'ndan uygun koşullarda yeni kredi alamıyoruz. Ertelenen alacaklar için İller Bankası borçlarını düzenli ödeyen diğer belediyelere düşük faizli, uygun koşullu kredi vermiyor. Vereceği kredi rezervi azalıyor. Haliyle, bundan borcuna sadık belediyeler olarak bizler olumsuz etkileniyoruz" açıklamasında bulundu.Altepe, kesintinin 4 ay tehirinin belediyelerin borcunu azaltmayacağını, daha da artıracağını kaydetti.