SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Başkan Altepe'den çifte talep
16.02.2017 18:58:43

Başkan Altepe'den çifte talep

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, çevreyle ilgili Avrupa Birliği (AB) kriterlerinin Bursa için daha da ağırlaştırılması yönünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, çevreyle ilgili Avrupa Birliği (AB) kriterlerinin Bursa için daha da ağırlaştırılması yönünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda, Bursa'nın bakanlığa iletmeye hazırlandığı ve AB çevre kriterlerinin daha da ağırlaştırılmasını öngören başvurusu ile ihtiyaç sahiplerine yapılan kömür yardımları gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AB'nin çevre kriterlerinin Bursa için daha da ağırlaştırılması gerektiğini kaydetti. Çevre konusunda Bursa'nın AB kriterlerinden öte bir alt yapıya sahip olduğunu, katı atık ile atık su konusunda yaşanan tüm sıkıntıların son dönemde bir bir çözüme kavuşturulduğunu kaydeden Başkan Altepe, Bursa'nın yanı sıra Marmara Denizi ile Tuna Nehri'nin temizlenmesi konusuna da el attıklarını ifade etti. AB çevre kriterlerinin Bursa için daha da ağırlaştırılmasını öngören başvuruyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapmaya hazırlandıklarını duyuran Başkan Altepe, "Bunlarla ilgili şu anda hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz" dedi. Bursa'nın çevre sorunlarının giderilmesi yanında Marmara Denizi, İzmit Körfezi ve Tuna Nehri'yle ilgili çalışmalarla da ilgilendiğini kaydeden Başkan Altepe, "Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'yle ilgili çalışmalara dahil olmamızın yanında mesela Tuna Nehri'nden 80 şehrin kiri geliyor. Onlarla ilgili uygulamalara bile giriştik" diye konuştu.

Başkan Altepe, konuşmasında Bursa'daki hava kirliliğine değinerek, bu konuda tavsiyelerinin olduğunu dile getirdi. Bursa'da valilik kanalıyla yapılan kömür yardımlarının önümüzdeki seneden itibaren durdurulmasını talep eden Başkan Altepe, "Bizler destek olmaya, doğalgaz almak isteyen ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza destek çıkmaya hazırız. Çünkü en önemli değerimiz sağlık. Alacağımız her zehirli nefes, telafisi mümkün olmayan hastalıklara sebep olabiliyor. Bunun önüne geçmek istiyoruz. Kömür yardımının son bulmasını talep ediyoruz. Bursa olarak birçok konuda olduğu gibi bu konuda da öncü olalım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, konuşmasında İller Bankası tarafından ertelenen belediye borçlarına da değindi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin talebi üzerine borçlu belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan yüzde 50'ye varan orandaki kesintinin hükümet tarafından 4 ay ertelendiğini hatırlatan Başkan Altepe, borç kesintisinin ertelemesinin Bursa'ya faydasının bulunmadığını aksine zararının olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'na olan taksitlerini günü gününe ödediğini dile getiren Başkan Altepe, "Borç takan belediyeler için kesinti iyi gibi görünse de biz bu yüzden İller Bankası'ndan uygun koşullarda yeni kredi alamıyoruz. Ertelenen alacaklar için İller Bankası borçlarını düzenli ödeyen diğer belediyelere düşük faizli, uygun koşullu kredi vermiyor. Vereceği kredi rezervi azalıyor. Haliyle, bundan borcuna sadık belediyeler olarak bizler olumsuz etkileniyoruz" açıklamasında bulundu.

Altepe, kesintinin 4 ay tehirinin belediyelerin borcunu azaltmayacağını, daha da artıracağını kaydetti.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Yıldırım’dan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
Yıldırım’dan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım 1. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.
16.02.2017 19:04:52
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yüzde 0,35'lik yükselişle tamamladı.
16.02.2017 18:33:51
Trabzon'da eğitime kar engeli
Trabzon'da eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı Trabzon'da etkisini göstermeye devalm ediyor. Trabzon'da etkili kar dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verilecek.
16.02.2017 18:26:37
Mısır'ın ilk kadın valisi atandı
Mısır'ın ilk kadın valisi atandı
Mısır tarihinde ilk kez bir kadının vali olarak atandığı belirtildi.
16.02.2017 17:29:55
Lavrov ile ABD'li mevkidaşı ilk kez bir araya geldi
Lavrov ile ABD'li mevkidaşı ilk kez bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Tillerson ilk kez Almanya'nın Bonn kentinde bir araya geldi.
16.02.2017 17:21:54
Dicle Elektrik Dağıtım'a ait aracı yaktılar
Dicle Elektrik Dağıtım'a ait aracı yaktılar
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım'a ait araç, üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.
16.02.2017 16:53:30
Yardımlarına 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu
Yardımlarına 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu
Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
16.02.2017 16:42:21
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
AK Parti o ismin istifasını istedi
AK Parti o ismin istifasını istedi
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'
'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları