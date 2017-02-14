14.02.2017 08:04:59

Başkan Alıcık; 'Tüm projelerinizde size destek olacağım'

Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanı Erhan Çetin Aydın Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ederek projelerini anlattı.

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Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanı Erhan Çetin Aydın Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ederek projelerini anlattı.Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı Gençlik ve Spor Konfederasyonu Aydın İl Başkanı Erhan Çetin makamında ziyaret etti. "Umut olabilmek en büyük hedefim gençlerin umudu olmak istiyorum" diyen Spor Konfederasyonu Aydın İl Başkanı Erhan Çetin Başkan Alıcık'a Aydın ve ilçelerinde yapmak istedikleri projelerini anlatı. Öncelikle alkol sigara ve uyuşturucu kullanan gençleri bu alışkanlıklarından kurtarmak ve uzaklaştırmak için ellerinden gelen türlü destekleri ve faaliyetler için çalışmalara başladıklarını belirten Çetin "Gençlerimize Kültürel sporsal faaliyetler lazım dedik ve bu yönde bir tiyatro grubu kurduk bu tiyatro grubu çalışmalara başladı üniversite lise ve ortaokuldan bu grupta çocuklarımız var ve bu gruba gün geçtikçe katılım yoğunlaşıyor. Spor grubumuz birçok alandan hocalarımız la oluşturduk. Müzik grubumuzu oluşturduk ney gitar bağlama saz kurslarımız olacak ilerleyen zamanlarda. Derslerle ilgili de çalışma yapıyoruz eksik kaldıkları yerde çocuklarımızın yanında olmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz ve bu faaliyetlerimizi tüm ilçelerde uygulamaya geçireceğiz" dedi.Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ise, Gençlik ve Spor Konfederasyonu Aydın İl Başkanı Erhan Çetin'in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek öncelikle görevinde başarılar diledi. Başkan Alıcık; "Aydın'da gençlerle birlikte güzel projelere imza attığınız için öncelikle teşekkür ederim. Nazilli ilçe sınırlarında yapacağınız tüm projelerde size destek olacağım konusunda kuşkunuz olmasın. Çalışmalarınızda başarılar dilerim" diyerek desteklerini bildirdi.