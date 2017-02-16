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Başkan Alıcık, şehitlerin emanetleriyle buluştu
17.02.2017 08:44:33

Başkan Alıcık, şehitlerin emanetleriyle buluştu

Şehit aileleriyle bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Halık Alıcık; 'Sizler çok özelsiniz, çünkü şehitlerimizin emanetlerisiniz' dedi.

Şehit aileleriyle bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Halık Alıcık; "Sizler çok özelsiniz, çünkü şehitlerimizin emanetlerisiniz" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, şehit aileleri ile birlikte Hangar Kafe Restorantta akşam yemeği yedi. Alıcık, şehit ailelerinin yalnız olmadıklarını ve onların unutulmadıklarını vurgulayarak, "bundan sonra belirlenecek zamanlarda bir araya gelip sizlerle birlikte olalım. Sizler Çok özelsiniz, çünkü şehitlerimizin emanetlerisiniz" dedi.

Nazilli Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatıyla Hangar Kafe Resterontta düzenlenen akşam yemeğinde duygu dolu bir konuşma yapan Nazilli Şehit Aileleri Derneği Jale Keskin; "Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin aileleri. Sizler çok özelsiniz. Biz çok özeliz. Ben şehit eşiyim ve bir şehit eşi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu onuru 26 yıldır taşıyorum. Ben şehit eşiyim demekten her zaman büyük onur duydum. Benim 26 yılım böyle geçti. Şehitlik mertebesi her kese nasip olan bir şey değildir. Gururunu yaşarsınız ama içiniz hep acır. Yüreğiniz hep yanar. Ben diliyorum ki bizlerin yürekleri yandı. Acılarımız çok büyük oldu ama Allah inşallah bundan sonra bu acıyı hiçbir anneye, hiçbir evlada ve hiçbir eşe yaşatmasın. Özellikle de diliyorum ki Allah çocuklarımıza güzel günler göstersin gelecekleri güzel olsun. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah, bu gün burada toplanmamızı sağlayan Belediye Başkanımıza sağlık sıhhat uzun ömür ve başarılarının devamını versin. O bir tane, o bize hep sahip çıktı. Belediye Başkanı olmadan önceki dönemde de belediye başkanı olduktan sonraki döneminde de. Tek tek hepimizin kapısın çalan halini hatırını soran yine o oldu. Bu adamın gönlü güzel, bu adam çok hassas bir adam. Ona şehit dediğinde yüreğinin nasıl yandığını, nasıl sızladığını biliyordu. Allah onun tuttuğunu altın etsin. Sizler onu bu hassasiyetini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Öyle ki yeri geldi çocuklarımıza sahip çıktı. Evlatlarımıza baba şefkati gösterdi. Ana babalarımıza evlatlık yaptı. Allah onun yolunu açık etsin. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vatan sağ olsun" dedi.

Hangar KafeResterontta düzenlediği Akşam yemeğine katılımlarından dolayı tüm şehit ailelerine teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Allah hepinizden razı olsun. Bana burada hepinizi görebilme şansı verdiğiniz için. Sizleri görmek beni çok sevindirdi, mutlu etti. Bu gün istedim ki hep birlikte olalım. Ebediyetin en güzel yerinde olan aziz şehitlerimizi birlikte yad edelim, onlar için birlikte dua edelim diye düşündüm. Sizler çok önemlisiniz. Çok değerlisiniz çünkü şehitlerimizin emanetlerisiniz. Sizlerle sık sık bir araya gelmek istiyorum. Hepiniz tek ziyaret etmek istiyorum. Sizleri özlüyorum. Ama bazen öyle anlar oluyor ki buna hiç fırsatım kalmıyor. İşte bu yüzden bu günden itibaren sizlerle her ay bir araya gelip yemek yiyelim konuşalım sohbet edelim. İnsanlar şehitlerinizi gönderdikten sonra 10- 15 gün sizleri arayıp soruyor, sonra hiç gelip gitmez oluyorlar. Bunu biliyorum. Bu durum sizleri üzüyor kırıyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Ben böyle insanlardan olmak istemiyorum. Her zaman aklımdasınız, gönlümdesiniz. Başınız ne zaman sıkışırsa, gönlünüz ne zaman daralırsa, bana ne zaman ihtiyacınız olursa ben hep yanınızda olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Başkan Alıcık konuşmasının ardından tüm şehitlerin ruhlarını şad eyleyerek Yasin-i Şerif okudu. Duasını da toplayan Alıcık, tüm şehit aileleri ile tek tek ilgilenip hal hatırlarını sordu. Duygu dolu anların yaşandığı yemek sonunda Nazilli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin; "Koca yürekli adam Haluk Alıcık Şehitlerimizin ailelerinin hayır dualarını alıyorsunuz yolunuz açık olsun. Ailelerim adına ilginize alakanıza teşekkür ediyorum Şehitlerimiz için okuduğunuz Yasin'i Şerif'i Rabbim kabul eylesin" dedi.
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