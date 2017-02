18.02.2017 10:33:15

Başkan Alıcık, Kent Konseyini makamında ağırladı

Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu ve meclis başkanları, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.Kent Konseyi'nin yeni Başkanı Bülent Burmaoğlu ile yeni Gurup Başkanları kendilerini tanıtmak ve 22 Şubat`ta yapılacak Büyük Genel Kurul`a Başkan Haluk Alıcık'ı davet etmek için Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık`ı makamında ziyarette bulundu.Yerel düzeyde demokratik katılımı yaygınlaştırarak kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve benimsenmesi amacıyla Belediye Kanunu'nun 76'ncı maddesine dayanarak oluşturulan Nazilli Kent Konseyi'nin yeni Başkanı Bülent Burmaoğlu eşliğinde yapılan ziyarete Yürütme Kurul Üyeleri Ali Pekel, Hikmet Çıldır, Faruk Baştepe, Kürşat Engin Özcan, Şükrü Ustaoğlu Genel Sekreter Volkan Uluç, Meclis Başkanlarından Kadın Meclis Başkanı Kamile Köseoğlu, Engelliler Meclisi Başkanı Tayfun Yazıcı Emekli ve yaşlı sorunları meclisi başkanı Tülay Aydın, Gençlik Meclisi Başkanı Rahman Doğan Döken, Çocuk Meclisi Başkanı Damla Hıçkırık, Çalışma Gruplarında Eğitim ve Spor Başkanı Şenol Babacan, Turizm ve Kültür Sanat Başkanı Mukaddes Yüksel, Sağlık Çalışma Grup Başkanı Leyla Çamurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Grup Başkanı Gülderen Burmaoğlu, Çevre Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grup Başkanı Rahmi Güven ile Sanayi ve Ticaret Çalışma Grup Başkanı Yusuf Gülsar katıldılar.Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Genel Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleri ile tek tek tanışmasının ardından Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu 2009 yılında oluşturulan Kent Konseyine günümüze kadar olan desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yine en büyük desteği Belediye Başkanı Haluk Alıcık'dan alacaklarını inandıklarını belirten Burmaoğlu; "Kent Konseyi'nin Yürütme kurullarında görev alan arkadaşlarım grupları oluşturduktan sonra çok güzel projeler ürettiler. Bu projelere en büyük desteğin sizden geleceğine eminiz" dedi. Özellikle toplantılarını yapabilmek ve çalışmalarını yürütebilecekleri Kent Konseyi Meclisine ait bir mekânın tahsisini rica eden Başkan Bülent Burmaoğlu ile Meclis Başkanları çok detaya girmeden bazı projeleri hakkında Belediye Başkanı Alıcık'a bilgi verdi.Kent Konseyine bu güne kadar verdiği desteklerin bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini belirten Başkan Alıcık, Çocuk Meclis Başkanı Damla Hıçkırık`a büyük ilgi gösterdi. Çocuklarla ilgili projelerini sorduğu Damla Hıçkırık'a "Siz çocuklarımız ile ilgili olan her konunun ve projenin hep önceliği ve ayrıcalığı olacaktır. Sizler çok önemlisiniz. Bizlerden her şeyi istemeye hakkınız sonsuzdur. Yeter ki sizler için en güzelini yapalım" diye konuştu.Nazilli'yi sevmenin herkesi kucaklamak ve tüm kesime hizmet etmekten geçtiğini ifade eden Başkan Alıcık. "Bir takımı tutmak, bir siyasi partinin üyesi olmak ile Nazilli'ye hizmet etmek çok farklı. Ortak değerlerimiz var. Bu fani dünyadaki kısacık ömrümüzde hayırlı işler yapmak hepimizin amacı olması gerek. Nazilli'de yaşayan, ekmeğini bu şehirde kazanan tüm insanların birbirleri için ve özellikle Nazillimiz için çok şey yapması gerek. Başka memleketten geldim burası beni ilgilendirmez dememeli. Nazilli'ye hizmet etmek demek her kesi kucaklamak ve şeffaf olmaktan geçiyor " şeklinde konuştu.Kent Konseyi'nin taleplerini dinleyen ve her konuda desteklerini sürdüreceğini ifade eden Alıcık, "İnsanlar kızlarını verecekleri ya da oğlanlarını evlendirecekleri zaman bile sorup soruşturuyorlar. Nazilli için yapılan ya da yapılması planlanan hizmetler ve projelerde kararlar ortak alınmalı ve ona göre uygulamaya konulmalıdır" dedi.