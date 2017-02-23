23.02.2017 11:54:22

Başkan Alemdar muhtarlar ile bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivanlı muhtarlar ile başkanlık makamında bir araya geldi.

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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivanlı muhtarlar ile başkanlık makamında bir araya geldi.Vatandaşlara hizmet noktasında muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Başkan Alemdar, Serdivan'ın geleceğini şekillendirirken esnafından ev hanımına, öğrencisinden yaşlısına kadar herkesin düşüncelerini rahatlıkla paylaştığını ve bu görüşler doğrultusunda ortak paydada bir araya gelerek hareket ettiklerini ifade etti. Bu toplantıların karşılıklı fikir alış verişini daha da güçlendirdiğine değinen Başkan Alemdar Serdivan'ın merkezinden en ücra köşesine kadar taleplerin yerinde tespit edilerek süratle çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Modern kent kimliğinin yanı sıra planlı yatırım ve hizmetler sayesinde Serdivan'ın her geçen gün ekonomik ve sosyal açıdan daha da büyüdüğünü belirten Başkan Alemdar, buna bağlı olarak nüfusun da hızla arttığını, bunun da kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.Bütünlüğün önemli bir parçası olan muhtarlarla da bugün olduğu gibi bundan sonra da birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Alemdar, "Muhtarlarımız bizim için çok değerli. Onlarla her zaman dirsek temasında olmaya devam edeceğiz. Hepimizin ortak amacı, Serdivanlı hemşerilerimize en iyi hizmeti en hızlı şekilde vermektir. Yenilikçi anlayışımızı koruyarak ama bunu yaparken bizi biz yapan değerlerimizi de gözeterek çok daha güzel hizmetleri yine birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.