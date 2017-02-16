16.02.2017 17:42:42

Başkan Alemdar İstiklal Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstiklal Mahallesi sakinleri ile cami derneklerinde bir araya geldi.

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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstiklal Mahallesi sakinleri ile cami derneklerinde bir araya geldi.Mahalle sakinleri ile birlikte kahvaltı eşliğinde sohbet eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Belediyesi olarak vatandaşlar ile diyalog kanallarını her zaman açık tuttuklarını ve yapılan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunduklarını ifade etti.Başkan Alemdar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Serdivan'a yapılacak olan 1 milyon kitap kapasiteli kütüphane için de değerlendirmelerde bulundu. İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde kalan eski belediye hizmet binasının bulunduğu alanda hayata geçirilecek kütüphanenin, önce Sakarya'ya daha sonra Serdivan'a kazandırılmasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun önemli desteği olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, "Geleceğimize yapılan en önemli yatırımlardan birinin okuyan, araştıran ve sorgulayan bir nesil yetiştirmek olduğunu belirterek yeni kütüphanenin üniversite şehri Sakarya'ya ve Serdivan'a sosyal ve kültürel açıdan değer katacak" diye konuştu.Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İnsanlığın kültürel birikimini barındıran, pek çok bilgi ve belgenin saklandığı kütüphaneleri, geleceğimiz adına en önemli hazinelerimizden biri olarak görüyoruz. Başta öğrenciler ve araştırmacılar olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin bu bilgi ve belgelere ulaşabilmesi adına kütüphanelerimiz önemli bir işlevi yerine getiriyor. Serdivan'da hayat bulacak 1 milyon kitaplı kütüphane de bu misyona hizmet edecek" ifadelerini kullandı.