02.03.2017 18:15:26

Başkan Alemdar'dan kursiyerlere ziyaret

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, aşçı çıraklığı kursunda eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, aşçı çıraklığı kursunda eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.Serdivan Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kurslarda eğitim gören kursiyerleri meslek sahibi yaparak istihdam seferberliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İŞ-KUR İl Müdürü Tekin Kaya ve SGK İl Müdürü Erhan Çavuş ile birlikte Eski Yazlık Belediyesi Hizmet Binası'ndaki aşçı çıraklığı kursunda eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti. Alemdar, meclis üyelerinin yanı sıra muhtarların da katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu istihdam seferberliğinin önemine değinerek kursiyerleri bilgilendirdi.Başkan Yusuf Alemdar, kişisel gelişimin yanı sıra ekonomiye olan katkısı ile de meslek edindirme kurslarının önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirterek, "Amacımız istihdam seferberliği kapsamında, kursiyerlerimizi kurslarımızda edindikleri tecrübe ve birikimlerle meslek sahibi yapmak ve hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlamalarına yardımcı olmak" dedi. Ev hanımlarının yararlanabileceği sigorta türleri hakkında kursiyerlere bilgi veren SGK İl Müdürü Erhan Çavuş "Herkes hayata tutunacak bir dal arar. Yaşlandığında, hastalandığında, bakıma muhtaç hale geldiğinde kendi geçimini sağlayacak bir güvenceye ihtiyaç duyar. Biz, kadın erkek herkesin mutlaka bir sosyal güvencesinin olması gerektiğini düşünüyor ve bunu tavsiye ediyoruz" dedi.İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ise devletin istihdam oluşturmak adına birçok alanda girişimcilere destek verdiğini ifade ederek, iş başı eğitim programlarının yanı sıra girişimci olmak isteyen kursiyerlere tavsiyede bulundu. Kaya, "Girişimci olmak arzunuz varsa eğer, bir İşletmede üç aya kadar bir meslek öğrenin, İŞKUR olarak biz ücretini ödeyelim. Girişimcilik eğitim programlarımızdan yararlanın. 5 günlük bir eğitim programının sonunda katılımcı belgesi alarak KOSGEB'in hibe ve kredi imkanlarından faydalanın" dedi.