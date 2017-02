05.02.2017 14:27:50

Başkan Alemdar Beşevler Mahallesini ziyaret etti

Mahalle Gönüllüleri ile birlikte her hafta farklı bir mahallede evlere misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın bu haftaki durağı, Beşevler Mahallesi oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Mahalle Gönüllüleri ile birlikte her hafta farklı bir mahallede evlere misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın bu haftaki durağı, Beşevler Mahallesi oldu.Meclis üyeleri ve mahalle muhtarının da katıldığı ziyarette Fatma Kaya ile Emine Efe isimli vatandaşların hanelerine misafir olan Başkan Alemdar, Mahalle Gönüllüleri'nin her gün daha da büyüdüğünü ve bölge esnafının da bu oluşumda yer almak için kendilerine müracaat ettiklerini söyledi.Başkan Alemdar, "Mahalle Gönüllüleri projemize kuru temizleme ve halı yıkama işiyle uğraşan iki esnafımız da gönüllü olarak katıldı. İlçe genelinde ziyaret ettiğimiz hanelerde kendi iş kolları ile ilgili temizlikleri ücretsiz olarak yapmak istediklerini söylediler. Bu bizim için en güzel hediyedir. Her iki esnafımıza da duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Derdimiz gönül yapmak. Yıkmak, kırmak kolay lakin yapmak zordur. Ama bazen bir tebessüm bile bunu tersine çevirir. İsteyen herkes bu hareketin içerisinde yer alabilir. Hayra açılan bu kapı herkese ardına kadar açık" dedi.Milletimizin, aile bağları ve komşuluk ilişkileri bakımından köklü bir geçmişe ve gelişmiş medeniyet mirasına sahip olduğunu belirten Başkan Alemdar, "Gönül nerede, ne kadar uzakta olursa olsun, bizim için aynı güzellikte, aynı değerdedir. En yakınımızdaki ile en uzakta atan bir kalbe karşı, dil, din, ırk, cinsiyet, yaş ayrımı yapmaksızın aynı mesuliyet duygusuyla hassasiyet gösteriyoruz. Bizler, atalarımızdan beri gelen bu mirasları kavrayıp, bu değerlere sahip çıkmak durumundayız" ifadelerini kullandı.Hoşgörünün, paylaşmanın ve birlikte yaşamanın en güzel örneklerinin tesis edildiği köylerde, hayatın zorlu olduğuna ama bir o kadar da güzellikler barındırdığına da değinen Alemdar, "Köyler hepimizin çocukluğudur. Hepimizin mutlaka büyük küçük anıları vardır yaşanmış. Akşam olunca her şey bir kenara bırakılır, köyün en büyüğünün etrafında yere oturulurdu. Geçmişte yaşanan önemli olaylar, savaşlar, kahramanlar, bir tarih dersindeymiş gibi dedelerden, ninelerden dinlenilerek öğrenilirdi. Mahalle Gönüllüleri olarak bugün, hem onlarda hem de bizde ayrı bir yeri olan hatıraları tazelemek, hal hatır sorup hasbihal etmek için Fatma ve Emine teyzemize ziyaret gerçekleştirdik" diye konuştu.