31.12.2016 08:36:24

Başkan Albayrak TESKİ Arıtma Tesisleri Başkanlığından brifing aldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Arıtma Tesisleri Başkanlığından brifing aldı.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Arıtma Tesisleri Başkanlığından brifing aldı.Başkan Albayrak, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığının yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü ve Laboratuvar Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmaları dinleyen Albayrak, "Düzenli olarak içme sularının analizlerini yapıyoruz, vatandaşa sağlıklı içme suyu ulaştırmaya devam edeceğiz. Atık su arıtma tesislerimizi devamlı kontrol ediyoruz, doğayı ve çevreyi korumak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.