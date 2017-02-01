01.02.2017 16:50:26

Başkan Albayrak, Şarköy Belediye Meclis Toplantısı'na katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Şarköy Belediyesi Meclis toplantısına katıldı. Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok ve Şarköy Belediye Meclis Üyeleri tarafından karşılanan Başkan Albayrak, toplantıya başkanlık etti.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Şarköy Belediyesi Meclis toplantısına katıldı. Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok ve Şarköy Belediye Meclis Üyeleri tarafından karşılanan Başkan Albayrak, toplantıya başkanlık etti.Büyükşehir Belediyesinin Şarköy'de ve diğer ilçelerde yaptığı çalışmalarıyla ilgili Şarköy Meclis Üyelerine bilgiler veren Başkan Albayrak, 2016 yılında tüm meclis üyeleriyle beraber Tekirdağ'a güzel hizmetler yaptıklarını bu hizmetlerin 2017 yılında da artarak devam edeceğini söyledi.