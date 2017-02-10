10.02.2017 17:26:48

Başkan Albayrak Saray'da ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Başkanı Kadir Albayrak Saray ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Atatürkçü Düşünce Derneği Saray Şubesini ziyaret etti.

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Tekirdağ Büyükşehir Başkanı Kadir Albayrak Saray ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Atatürkçü Düşünce Derneği Saray Şubesini ziyaret etti.Tekirdağ Büyükşehir Başkanı Kadir Albayrak Danışmanlar Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin ile beraber Saray Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. Başkan Ali Özen ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüşerek birliğin çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Başkan Albayrak esnaf ve sanatkarların sorunlarını ve isteklerini dinledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Albayrak esnaf ve sanatkara her zaman yakın olduklarını destek olmaya devam edeceklerini söyledi.Daha sonra Atatürkçü Düşünce Derneği Saray Şubesini ziyaret eden Başkan Albayrak, Dernek Başkanı Nedim Çolakoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüşerek derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Tekirdağ'daki tüm Atatürkçü Düşünce Derneği şubelerini ziyaret edeceğini belirten Başkan Albayrak, ilk dernek ziyaretini Saray'da gerçekleştirdiğini ifade etti.Ziyaretten onur duyduklarını belirten Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeleri, ziyaret anısına Başkan Albayrak'a Atatürk Plaketi verdiler.