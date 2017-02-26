26.02.2017 14:02:55

Başkan Albayrak 'Protokol Yönetimi ve İmar Kanunu' çalıştayına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine yönelik Bolu'da bir otelde düzenlenen 'Protokol Yönetimi ve İmar Kanunu' konulu çalıştay programına katıldı.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine yönelik Bolu'da bir otelde düzenlenen "Protokol Yönetimi ve İmar Kanunu" konulu çalıştay programına katıldı.Protokol Yönetimi ve İmar Kanunu konulu çalıştay kapsamında, protokol yönetimi ile ilgili yönetmelikteki güncellemelere ilişkin protokol ve resmi nezaket kuralları, protokol ve tarihi, devlet görevlilerinin resmi olarak öncelik sırası, yönetimde protokol kuralları, makamda davranış biçimi ve karşılama uğurlama konuları ile ilgili Türkiye Mülkiyeliler Birliği Başkanlığı Eğitim Temsilcisi Nurullah Davutoğulları tarafından bilgi verildi."İmar Mevzuatı ve Şehirleşme" konusu başlığı altında gerçekleştirilen sunumda da 644 sayılı KHK de yer alan imara ilişkin yetkiler, 5393 sayılı belediye kanununda İmar, 5216 sayılı büyükşehir belediye kanununda İmar, 3194 sayılı imar kanunu ve mekansal planlar yönetmelikleri, yargı kararları, imar mevzuatı içeriği ve yönetmelikler gibi çeşitli birçok maddeye yer verildi.Türkiye Belediyeler Birliği Çevre ve Şehircilik Danışmanı İmar Komisyonu Başkanı Şehir Plancısı Ayşe Ünal da kentsel dönüşüm, imar planları, imar planlarında değişiklikler ve planlı tip imar yönetmeliği konularına değinerek katılanları bilgilendirdi.Çalıştayda açılış konuşması yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, katılan herkese teşekkür ederek, çalıştayın faydalı bir program olduğunu söyledi.