11.02.2017 16:24:04

Başkan Albayrak Muratlı Esnaf Ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifinin Genel Kuruluna katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Muratlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet kooperatifinin Genel Kurul toplantısına katıldı.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Muratlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet kooperatifinin Genel Kurul toplantısına katıldı.Muratlı Park Düğün Salonunda Tekirdağ Milletvekilleri Emre Köprülü, Mustafa Yel, Metin Akgün ve Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'nin de hazır bulunduğu toplantıda konuşmaya yapan ve Büyükşehir Belediyesinin Muratlı'ya yaptığı ve yapacağı yatırımlar hakkında bilgiler veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlılı esnaf ve sanatkarlarla birlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.Albayrak, "Muratlı için özel projelerimiz var. Muratlı'nın çok daha güzel hizmetleri ihtiyacı var. Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'yi de yaptığı güzel hizmetlerden dolayı kutluyorum. Muratlılı Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz de güzel çalışıyorlar onlara da teşekkür ediyorum. Esnaf odaları ve esnaf kuruluşlarının üyelerine önemli katkıları olduğunu faaliyet raporlarından anlıyoruz. Kongrenin hayırlı olmasını ve 2017 yılının esnafımıza bol kazanç ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.