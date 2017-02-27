27.02.2017 17:22:44

Başkan Albayrak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak S.S 1 Nolu Tekirdağ Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak S.S 1 Nolu Tekirdağ Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti.Hafta sonu yapılan seçimde yeniden Kooperatif başkanı seçilen Ali Rıza Eti'yi ve yönetim kurulu üyelerini kutlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, üyelerle de görüşerek çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.Yıkılan belediye binası ile ilgili de açıklama yapan Başkan Albayrak, o bölgenin açıldığı zaman çok güzel bir görünüm kazanacağını ve şehrin rahatlayacağını söyledi. Büyükşehir'in Tekirdağ için bir nimet olduğunu anlatan Başkan Albayrak, " Artık İstanbul'un arka bahçesi değil, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan bir kapısıyız. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalarla Tekirdağ daha büyük ivme kazanacak" dedi.Tekirdağ'da mevcut yolların yetmediğini, yeni güzergahlara ihtiyaç olduğunu hatırlatan Albayrak, yeni belediye binasından Köprübaşı mevkiine kadar yeni bir alternatif yol yapılacağını açıkladı.