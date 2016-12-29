29.12.2016 10:39:35

Başkan Albayrak İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'ndan brifing aldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, daire başkanlıkları ile değerlendirme toplantıları kapsamında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından brifing aldı.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, daire başkanlıkları ile değerlendirme toplantıları kapsamında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından brifing aldı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Albayrak'a, 2016 yılı genelindeki faaliyetler ve gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı M. Hikmet Erzincan tarafından bir sunum yapıldı.Toplantıya, Başkan Albayrak ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Ünsal, Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin, Yrd. Doç. Dr. Elif Atayman ve Tekpark Genel Müdürü Şahabettin Küçükyazıcı katıldı.