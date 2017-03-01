01.03.2017 16:28:57

Başkan Albayrak'ın Yeşilay Haftası mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Yeşilay Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Yeşilay Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Albayrak, mesajında, 5 Mart 1920 tarihinde kurulan ve daha sonra Yeşilay Derneği adını kullanan Hilâl-i Ahdar Cemiyeti'nin kuruluş tarihini içeren 1-7 Mart haftası, sağlıklı nesiller yetiştirmek için alkol, sigara ve uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele etmek amacıyla ülkemizde her yıl Yeşilay Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.Albayrak, "Çağımızın en önemli problemlerinden olan alkol, sigara ve uyuşturucu gibi toplumda yıkıcı ve zararlı etkilere yol açan maddeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sorun haline gelmiş, toplumumuzun geleceği için tehdit oluşturmuştur. Sağlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturmak için çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, maddi ve manevi büyük kayıplara neden olan bu maddelere ulaşılmasını önlemek, bilinçlenmesini sağlamak hepimizin görevidir. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan kişinin kendisine, ailesine ve çevresine zarar verdiğini, önce geleceğimizin güvencesi çocuklarımızdan başlayarak, gençlere ve topluma anlatmanın ortak sorumluluğumuz olduğunu ve bunun eğitim ile sağlanabileceği unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Yeşilay Haftası'nı kutluyor, tüm vatandaşlarımıza sigara, alkol ve madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.