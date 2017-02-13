13.02.2017 10:43:32

Başkan Albayrak, Çorlu'da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.Sabah erken saatlerde Çorlu ilçesine giden Başkan Albayrak, TEKPARK Otoparkını ziyaret edip görevli personelden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Omurtak Caddesindeki esnafı da ziyaret ederek sohbet eden Başkan Albayrak, hayırlı ve bol kazançlı bir hafta diledi.Son olarak Büyükşehir Belediyesi Çorlu Hizmet Binasını da ziyaret eden Başkan Albayrak, personele hayırlı haftalar diledi.