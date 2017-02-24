24.02.2017 10:34:02

Başkan Albayrak Anayasa Değişikliği paneline katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Barosu tarafından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen 'Anayasa Değişikliği' konulu panele katıldı.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Barosu tarafından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen "Anayasa Değişikliği" konulu panele katıldı.CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün yanısıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, CHP İl Başkanı Recep Ökten, CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı İlker Yağcıoğlu'nun da hazır bulunduğu panele vatandaşlar da ilgi gösterdi.Moderatörlüğünü Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Emre Altınışık'ın yaptığı ve Tekirdağ Baro Başkanı Av. Erhan Sezer, Psikiyatrist yazar Dr. Semih Dikkatli, TBMM 24. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun da konuşmacı olarak katıldığı panelde katılanlara yapılması planlanan Anayasa değişikliği konusunda aydınlatıcı bilgiler verildi.