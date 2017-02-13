13.02.2017 16:51:35

Başkan Albayrak, ADD Tekirdağ Şubesi'ni ziyaret etti

Kısa bir süre önce ziyaret ettiği Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Saray Şubesinde Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki ADD Şubelerini ziyaret edeceğini açıklayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ziyaretlerinin ikincisini ADD Tekirdağ Şubesi'ne yaptı.

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Kısa bir süre önce ziyaret ettiği Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Saray Şubesinde Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki ADD Şubelerini ziyaret edeceğini açıklayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ziyaretlerinin ikincisini ADD Tekirdağ Şubesi'ne yaptı.ADD Tekirdağ Şube Başkanı Servet Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Başkan Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını söyledi.Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler de veren Albayrak ADD anı defterini de imzaladı.Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden ADD Tekirdağ Şube Başkanı Servet Gürkan da derneğin çalışmaları hakkında bilgiler aktardığı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi.