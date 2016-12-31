31.12.2016 23:11:22

Başkan Akyol'dan El-bab gazisine ziyaret

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, El Bab gazisi Piyade Uzman Çavuş Ali Temel'i hastanede ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, El Bab gazisi Piyade Uzman Çavuş Ali Temel'i hastanede ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, El Bab'ta DAEŞ'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Temel'i ziyaret eden Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gazi Temel'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede yaşanan gelişmeler hakkında bilgi alan Başkan Muhammet Akyol, "2016 yılının son gününü icra ettiğimiz bu akşam kardeşimizden dinlediğimiz kahramanlıklar bizleri gururlandırdı. Gördesimiz tarihten bu yana bir çok kahramanı içinde barındırmış ve şimdi de görüyoruz ki ecdadımızdan bugüne aslan gibi kahramanlarımız yetişiyor. Ben kendisine ülkemizin zor günlerden geçtiği bu süreçte cesaret örneği göstererek katıldığı Fırat Kalkanı Operasyonu'nda ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tüm hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Ali kardeşimizin nezdinde bütün gazilerimize Cenabı Allah'tan şifalar diliyorum. Şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum. Güvenlik güçlerimiz terörle mücadele konusunda hem ülkemizde hem de Suriye'de büyük bir azim ve kararlılıkla vatanımızı milletimizi savunmaya devam ediyor. Güvenlik güçlerimizin büyük bir kararlılıkla verdiği destansı mücadele tek bayrak, tek vatan, tek millet mücadelesidir. Allah bu kutsal görevi icra eden güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun" dedi.Başkan Muhammet Akyol'un ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Piyade Uzman Çavuş Gazi Ali Temel "Hain saldırıda silah arkadaşlarımız şehit oldu. Gazilerimiz oldu. Ben de o olay içerisinde yaralandım. Olay olduktan hemen sonra tahliyelerimiz yapıldı. Ama şuan birliklerimizin ilerlediğinin haberlerini alıyoruz. İnşallah El Bab'ta DAEŞ'ten temizlenecek. Şuanda durumum gayet iyi. Aklım da dualarım da silah arkadaşlarımla. Ayağa kalkınca da işimin başına döneceğim. Biz işimizi aşkla yapıyoruz. Vatan millet aşkıyla da görevimize devam edeceğiz" dedi.