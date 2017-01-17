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Başkan Akkaya okul müdürleri ile buluştu
17.01.2017 20:24:28

Başkan Akkaya okul müdürleri ile buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya düzenlediği bir toplantıyla Akşehir'deki okul müdürleri ile bir araya gelerek, 2016 yılındaki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya düzenlediği bir toplantıyla Akşehir'deki okul müdürleri ile bir araya gelerek, 2016 yılındaki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi.

Okul müdürleri ile yapılan toplantı; Akşehir Belediyesi'nin Hıdırlık Sofrası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Akkaya'nın yanı sıra Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mahmut İşcan, Bilal Eği, İsa Kürşad Ünver, H. Emrullah Öztürk, Akşehir'deki tüm okulların ve özel eğitim kurumlarının müdür ve yöneticileri katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, böyle bir toplantı düzenleyerek Milli Eğitim camiasıyla buluştuğu için Başkan Akkaya'ya teşekkür ederek, "Kurumlarımızdaki sosyal, kültürel ve akademik başarılarımızın yanında bizlere destek sağlayan Belediye Başkanımız ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kurumlarımızdaki başarılarımızda çok büyük katkıları var. Belediyemizin bu maddi ve manevi destekleri olmasaydı bu başarıları yakalamamız biraz güç olurdu. Akşehir'imiz hem akademik başarıda hem de sportif ve kültürel faaliyetler noktasında bu eğitim öğretim yılında da farklılığını hissettiriyor. Hepinize bu anlamda çalışmalarınızdan dolayı ben çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda 2016 yılı belediye hizmet ve yatırımları ile yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeleri değerlendireceklerini kaydeden Başkan Akkaya, "Bizim için çok önem arz eden ve kanaat önderi kimdir denildiği zaman akla öğretmen, müdür, imam hatip ya da muhtar gelir. Bu tür toplantılar yaparak, hem fikirlerinizi bizimle paylaşma anlamında, hem de talep ve isteklerinizi alma noktasında çalışma yapmış oluyoruz. Bu nedenle öncelikle Milli Eğitim camiası ile başlayarak 2016 yılında tamamlanan ve devam eden projeleri konusunda sizleri bilgilendirmek istedik. Daha sonrasında İmam Hatip arkadaşlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Hafta sonunda 55 mahalle başkanlarımızla da aynı sunuyu paylaştık. Soru ve öneri olursa bizim için çok önemlidir. Geçtiğimiz günlerde de basın mensuplarımız ve Belediye Meclis Üyelerimize şehir merkezimizde yapılan bazı yatırımları yerinde anlatmak için bir gezi düzenledik. Yine AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs Bey ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerini de aynı şekilde gezdirdik. Bizleri bugün burada yalnız bırakmadığınız için şahsım adına hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya slayt gösterisi eşliğinde yaptığı sunumunda; Akşehir Belediyesi'nin 2016 yılı hizmet ve yatırımları, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan hizmet ve yatırımları, Akşehir'de 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan hizmet ve yatırımlar ile Bakanlıkların Akşehir'deki yatırımlarını ele aldı.

Sunumun sonunda genel bir değerlendirme yapan Başkan Akkaya; Akşehir'de; Bakanlıklar, Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi'nin 2016 yılı içerinde 263 Milyon Liralık yatırım ve hizmet yaptığının altını çizerek, bu yatırımların 72 Milyon lirasının Akşehir Belediyesi'nce, 35 Milyon lirasının Konya Büyükşehir Belediyesi'nce, 156 Milyon lirasının da Bakanlıklarca yapıldığını söyleyerek bu rakamın Akşehir için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Akkaya'nın sunumu sonrası toplantıya katılan müdürlerde talep ve sorularını iletirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu da böyle bir toplantı düzenlendiği için tüm idareciler adına Başkan Akkaya'ya teşekkür etti.
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