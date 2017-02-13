13.02.2017 19:26:51

Başkan Akkaya'nın acı günü

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın kayınbabası Mehmet Emin Tuna vefat etti.

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Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın kayınbabası Mehmet Emin Tuna vefat etti.Uzun süredir Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İmam Hatip Lisesi'nden emekli memur Mehmet Emin Tuna (77), bu sabah tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın eşi Ayşegül Akkaya'nın babası olan Mehmet Emin Tuna'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze Namazına; AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, İlçe Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, kamu kurum müdür ve amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, belediye personeli, Akkaya ve Tuna ailelerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.