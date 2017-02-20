20.02.2017 17:28:07

Başkan Akkaya'dan Sosyal Hizmet Merkezi'ne ziyaret

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak Akşehir'de hizmete başlayan Sosyal Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti.

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Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak Akşehir'de hizmete başlayan Sosyal Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti.Sosyal Hizmet Merkezi, Akşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Akşehir Belediyesi'nce kendilerine tahsis edilen bölümde hizmet veriyor. Merkez Kurucu Müdürü Fahri Çavdar ve merkez personeli tarafından karşılanan Başkan Akkaya, merkez odalarını gezerek bilgi aldı.Ziyareti için Başkan Akkaya'ya teşekkür eden Kurucu Müdür Fahri Çavdar, "Sosyal Hizmet Merkezimizi ziyaretlerinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Akşehir Belediyesi'nin bu mekanı bizlere tahsis etmesinden dolayı kendilerine müteşekkiriz" dedi.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde faaliyete başlayan Akşehir Sosyal Hizmet Merkezi'mizi ziyaret ettik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza bağlı bu birim, sosyal devlet anlayışı içerisinde hükümetimizin yaptığı destekleri hemşehrilerimizin İl merkezine gitmelerine gerek kalmadan, gerekli olan raporlamaları, araştırmaları yaparak ihtiyaç olanlara yardım yapma imkânını kısa sürede sağlamış olacak. Ayrıca yine çevre ilçelerimize, komşu ilçelerimize de bir bölge kuruluşu kimliğiyle hizmet sunacaktır. MEVKA destekli bir projemizle bu binamızı Akşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi olarak inşa ederek hizmete açmıştık. Bu binamız içerisinde birkaç odayı da ihtiyaçlarını giderecek şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Akşehir Sosyal Hizmet Merkezine tahsis ederek burada bir bütünlük sağlamış olduk. Hem engelli vatandaşlarımızın hoşça vakit geçireceği, çeşitli sosyal etkinliklerde bulunabileceği bir alan olarak burası hizmet verirken, hem de dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimize, yatalak hastalarımıza, ailelerimize, devletimizin maddi destekleri ve imkanlarıyla yararlanmış olacakları Sosyal Hizmet Merkezi'mize kavuşmuş olduk. Ben Sosyal Hizmet Merkezi'mizin hayırlı olmasını diliyor, yeni göreve başlayan uzman arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu.