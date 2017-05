04.05.2017 11:43:30

Başkan Akgün, meclis toplantılarını parklara taşıdı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, halkın geniş katılımını sağlamak ve doğrudan demokrasinin işlemesi için havalar ısınınca belediye meclis toplantılarını parka taşıdı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, halkın geniş katılımını sağlamak ve doğrudan demokrasinin işlemesi için havalar ısınınca belediye meclis toplantılarını parka taşıdı.Mayıs ayı meclisi ilk oturumunu Büyükçekmece Büyük Atatürk Parkında gerçekleştiren Büyükçekmece Belediyesi Meclisinin bugünkü ikinci oturumu da yine aynı yerde gerçekleştiriliyor. Her yıl bahar ve yaz aylarında gerçekleştirilen bu uygulama halkın yoğun ilgisini çekiyor."Hava elverdiği müddetçe bundan sonra meclis toplantılarımızı parklarda, meydanlarda, sokaklarda yapacağız" diyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, halkı meclis toplantılarına bekleme yerine, meclis toplantılarını halka götürdüklerini söyledi. Hava elvermediğinde mahalle kahvesi veya derneklerde, STK'larda toplanıyoruz diyen Dr. Akgün şöyle konuştu: "Tüm Meclis toplantılarımız başından sonuna kadar internetten, kendi sosyal medyalarımızdan canlı yayınlanıyor. Ancak bu yetmez. Her meclis toplantımızı bir mahallemizde açık alanda yaparak herkesin katılımına açıyoruz. Meclisi kapalı dar mekânlardan çıkarıyoruz. Halkın meclisi halkla bütünleşiyor. Asıl önemli olan bu. Yerinden yönetim, doğrudan demokrasi ve halkın katılımı sağlanıyor. Halk gelip sorununu doğrudan mecliste anlatıyor. Bundan sonra da bu uygulamamızı sürdüreceğiz.""Benim makamım sokaklar, parklar"255 bin metre karelik alanıyla Türkiye'nin en büyük mahalle parkı olan Büyükçekmece Mimaroba mahallesindeki Büyük Atatürk Parkında gerçekleştirdikleri Mayıs ayı meclisi ilk oturumuna halkın büyük ilgi gösterdiğini belirten Dr. Hasan Akgün, bundan sonraki her meclisimizi başka bir mahallede, başka bir yeşil alanda gerçekleştireceğiz. Böylelikle her mahalleli, her Büyükçekmece sakini, belediye yönetiminin en üst organı belediye meclisine doğrudan katılma hakkını elde etmiş olacak. Sorununu en üst heyetle görüşüp çözüm bulunmasını sağlayacak. Kentin yönetimi için görüş ve önerilerini doğrudan bize iletmiş olacak " dedi.Makam odası kullanmayan ve "Benim makamım yani bir belediye başkanının makamı sokaklar, meydanlar, şantiyeler, parklardır" diyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, makam odası haline getirdiği aracıyla her gün mahalleleri, sokakları ve halkı ilgilendiren yerleri dolaşmasıyla tanınıyor.