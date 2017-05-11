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Başkan Akgün: 'Kentsel Dönüşüm'de herkes elini taşın altına koysun'
11.05.2017 11:55:16

Başkan Akgün: 'Kentsel Dönüşüm'de herkes elini taşın altına koysun'

Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilerek yeniden inşa edilecek konutların temel atma törenine katılan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kentsel dönüşümün bir fırsat olduğunu belirterek, 'Herkes taşın altına elini koysun, bu fırsatı değerlendirmeye devam etsin' dedi.

Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilerek yeniden inşa edilecek konutların temel atma törenine katılan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kentsel dönüşümün bir fırsat olduğunu belirterek, "Herkes taşın altına elini koysun, bu fırsatı değerlendirmeye devam etsin" dedi.

Büyükçekmece'de riskli binaların yenileme çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Büyükçekmece Fatih Mahallesinde 1971 yılında inşa edilen ve "Kentsel Dönüşüm Risk Raporu" ile yıkımı gerçekleştirilen Akçimento Konutları depreme dayanıklı ve çağın en son teknolojisi ile "Büyükçekmece Park Evleri" olarak yeniden inşa ediliyor. Çalışma kapsamında yeni yapılacak konutların temeli atıldı. Temel atma töreni Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün katılımıyla gerçekleştirildi.

"Herkes taşın altına elini koysun"

Kentsel dönüşümün hız kazanması gerektiğine vurgu yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bir deprem olması halinde en büyük tehlikeyle karşılaşacak olan binalar bunlardı. Çünkü 1999 depreminde bu binanın orta kapısından içeri girerek incelemiş olduğumuz bina bu binaydı. Tabiri caizse beton hoşaf gibi olmuştu yani bir deprem daha görse 5.5'un üzerinde yerle bir olacaktı. Hepsi sahil kesiminde bin metre kare ve üzerinde arsası olanlar çeşitli şekilde hem tabandan, hem de kat sayısında bir buçuk, iki kat bazen iki buçuk kat gibi artı kat aldı. Herkese şunu söylemek istiyorum her an için 11, 12 kilometre sağımızda ve solumuzda ya Silivri çanağında olacak bir deprem ya Küçükçekmece'deki çanakta olacak. İkisi de bize 12 kilometre mesafede. Herkes taşın altına elini koysun, bu fırsatı değerlendirmeye devam etsin" dedi.

"Şuana kadar bin 200 tane bina yıktık" diyen Başkan Akgün, "Her gün apartmanlar var dışarıdan bakıyorsunuz ne güzel, boyalı, güzel, tertemiz, bağı bahçesi var ama içerisi bozulmuş. Her gün sizin gördüğünüz veya görmediğiniz bir yerlerde bu şekilde inşaatları binaları yıkmaya ve yeni teknoloji ürünü malzeme ve teknik şartlara uygun diğer malzemeleri kullanarak, bütün şartlarıyla kullanılmadığı taktirde yapılacak olan imalatta 30 sene sonra ömrünü doldurur. İşte burada olduğu gibi izolasyonun en üst düzeyde yapılması sizin inşaatlarınızı bizzat kendinizin garanti bakımından ileride vuku bulacak depremlerden torunlarınıza da zarar vermemesi açısından en önemli konuyu izolasyon ondan sonra da kullanılan demir ve beton ilgilendiriyor veya ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılıp yeniden yapılacak olan Ülker Şahin,"Eski evimizde iyiydi fakat Hasan Bey'in söylediği gibi büyük bir depremde zarar görebilirdi. Hep beraber birleştik ve bu kararı verdik, çok memnunuz. İnşallah en kısa zamanda da bitmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Oktay Saydam isimli bir başka vatandaş ise, "1999 depreminden sonra çatlaklar meydana geldi. Ondan sonra belediye başkanımız bu binaların yeniden yapılması lazım dedi. Burasının yüzde 85'i çürük çıktı. Başkanımızı arkamıza alarak bu seviyeye geldi. İnşallah kavuşuruz, 56 tane emekli arkadaşım huzur içinde çoluk çocuk otururuz" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, temel atma töreninden sonra binaları yenilenecek olan vatandaşlarla sohbet etti. Akgün, daha sonra da yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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